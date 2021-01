Pomeriggio5, dopo la lite con Pierpaolo il fratello Giulio dà forfait. Barbara D'Urso rivela: "Ha pianto per 40 minuti ed è andato via"

19 gennaio 2021 a

Piccolo fuori programma a Pomeriggio5 durante la puntata di martedì 19 gennaio. Barbara D'Urso all'inizio della parte dedicata al Grande Fratello Vip 5 ha annunciato infatti il forfait a sorpresa di un ospite: "C'è una poltrona vuota. Ha avuto una crisi di pianto di 40 minuti e non è qui - ha spiegato -. Si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo".

Decisiva senza dubbio la lite in diretta tv con il fratello Pierpaolo (la famiglia dell'ex Velino non gradisce la nuova storia d'amore con Giulia Salemi ndr). Dopo il pianto, la scelta di non andare negli studi di Barbara D'Urso. "Mi dispiace - ha aggiunto la conduttrice - che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c'è attorno al Grande Fratello e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality".

