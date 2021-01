Grande Fratello Vip 5, Giulia e Pierpaolo fanno la lista della spesa: prove di futuro? E Tommaso ironizza su Rosalinda | Video

19 gennaio 2021 a

Nuova lista della spesa per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La coppia, dopo la vittoria della seconda prova budget, si incarica del compito e appaiono molto affiatati: per loro si tratta di una sorta di prova di convivenza. Quasi inevitabile l'intervento di Maria Teresa Ruta, che regolarmente passa al tavolo su cui i due stanno scrivendo la lista, per fornire consigli utili, orientati soprattutto ad accumulare provviste nel caso in cui la prossima prova budget sia fallimentare.

Lista della spesa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

"Che sfizi avete, ragazzi?", chiede la Salemi ai compagni che si trovano in veranda: mango, papaya, pesce, bresaola, dolcificante, patate dolci, yogurt sono solo alcuni degli alimenti richiesti dai concorrenti, ingolositi dalla nuova disponibilità economica concessa dal Grande Fratello. Rosalinda Cannavò richiede il materiale utile per cucinare le braciole alla siciliana, note nel resto d'Italia come involtini. L'operazione, grazie all'ironia di Tommaso Zorzi, si trasforma in una gustosa parodia di una casalinga italiana che sforna leccornie a tempo pieno, con porzioni esagerate, saltellando agilmente tra il dialetto siciliano e quello napoletano. Ma il budget è troppo ristretto e così le richieste di tutti non possono essere esaudite da Pierpaolo e Giulia, costretti a zittire i loro amici.

