Can Yaman cita Il cielo in una stanza. Dedica d'amore per Diletta Leotta? "Roma profuma di sogni" | Foto

19 gennaio 2021 a

a

a

Continua il gossip su Diletta Leotta e Can Yaman, l'attore turco protagonista della soap Daydreamer, in onda su Canale5. Dopo alcune foto che li hanno immortalati insieme in un hotel di Roma, i fan e non solo stanno fantasticando su quella che potrebbe rivelarsi la storia d'amore di questo inizio 2021. E in questo senso va visto l'ultimo indizio social, con Can Yaman che ha pubblicato questa frase: "Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni", allegando quindi il testo della canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Una canzone romantica, insieme a una frase condivisa in precedenza proprio dalla conduttrice sportiva di Dazn. L'indizio c'è e chissà se tra qualche tempo i due protagonisti confermeranno la relazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.