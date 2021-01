Belen Rodriguez incinta? Lei non risponde e bacia Antonino Spinalbese: "Tu per me sei poesia". Laura Chiatti emozionata | Video

19 gennaio 2021 a

Belen Rodriguez sempre più innamorata del suo fidanzato Antonino Spinalbese. I rumors su una presunta gravidanza della showgirl argentina proseguono ma lei almeno per il momento preferisce non rispondere, anche se l'intesa con l'ex hairstylist promette davvero una grande storia d'amore che potrebbe culminare con l'allargamento della famiglia. Intanto su Instagram, dove Belen può contare su quasi 10 milioni di followers, la Rodriguez ha postato un video in cui bacia affettuosamente Spinalbese, per poi sussurrargli qualcosa all'orecchio. Lui annuisce, con uno sguardo sempre più innamorato. E la didascalia è tutta un programma: "Tu per me sei poesia", ha scritto la showgirl, con tanto di cuore.

E non mancano i commenti vip; tra questi Afef (l'ex moglie di Tronchetti Provera), che le manda virtualmente un cuore e una rosa, e Laura Chiatti, che scrive: "Che emozione". Un commento che lascia immaginare come il rumor sulla gravidanza possa essere reale. Anche in questo caso, attendiamo l'annuncio social dalla stessa Belen.

