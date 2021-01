Pomeriggio5, il marito di Stefania Orlando replica alle accuse di Andrea Roncato: "Ha cambiato versione, per me è tutto assurdo" | Video

19 gennaio 2021 a

Simone Gianlorenzi, il marito attuale di Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip 5, è intervenuto per difendere la moglie durante la puntata di Pomeriggio5 di martedì 19 gennaio. Tutto è successo dopo le accuse che lo stesso Roncato ha riservato all'ex moglie, dando una versione diversa rispetto al passato sulle cause della fine del loro matrimonio, conclusosi secondo l'attore per una relazione extraconiugale della showgirl. Dopo questo episodio tra l'altro la Orlando ha minacciato di uscire dal reality, poi confortata da Tommaso Zorzi con una versione rivisitata di Maledetta primavera.

Simone è intervenuto così: "Sinceramente trovo tutto assurdo - ha spiegato - mi trovo a replicare a una persona che ho frequentato con piacere per tanti anni. Ripeto, davanti a una telecamera così, per me è una situazione strana. I motivi della fine del loro matrimonio sono altri e lui li ha confessati a Verissimo in una intervista di 6 anni fa".

Il riferimento è ai problemi di droga avuti in passato dal comico.

