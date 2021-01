19 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 20 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questa giornata per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Le previsioni.

CANCRO

Avete fatto del vostro meglio per dare ancora fiducia a chi vi ha ferito, ma dopo l’ennesima delusione avrete voglia di chiudere per sempre.

SCORPIONE

Molti di voi tendono a somatizzare i problemi e questo provoca fastidiosi mal di pancia. Dovete usare meno la testa e stare tranquilli.

PESCI

Tenete bene a mente che se fate una promessa la dovete rispettare. Non ci sono più scuse se non volete provocare l’ira del partner.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 20 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.