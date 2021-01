19 gennaio 2021 a





Oroscopo del Corriere di mercoledì 20 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'aria. Le previsioni.

GEMELLI

Il successo spesso è questione di pazienza. Lo sapete bene voi che, dopo una lunga attesa, potrete affermare che ne è valsa la pena.

BILANCIA

Se il vostro amore è lontano non chiudetevi in casa. Riscoprite il piacere di ritagliarvi degli spazi per voi, che avevate abbandonato.

ACQUARIO

A volte vorreste scappare lontano, su un’isola deserta dove nessuno vi conosce. Se non potete farlo, provate solo a staccare la spina...

