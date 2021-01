19 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 20 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni tre i tre segni dello zodiaco di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Oggi sembra che vediate il mondo attraverso una lente colorata. Tutto vi appare meraviglioso e siete desiderosi di aiutare il prossimo.

LEONE

La vostra proverbiale forza vi sosterrà in una situazione che non credevate possibile superare. La vita vi ha insegnato a non vacillare.

SAGITTARIO

Ci sono momenti che richiedono coraggio e tanta forza. Anche se vi sembra di lottare contro i mulini a vento resistete, presto tutto passerà.

