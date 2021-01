Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi in crisi: ansia e vomito per lo slittamento della finale di altre due settimane | Video

19 gennaio 2021 a

a

a

Malore da ansia per Tommaso Zorzi. L'influencer infatti dopo la comunicazione del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 molto probabilmente per altre due settimane (con slittamento della finale dall'8 al 26 febbraio), ha reagito rabbiosamente, anche perché sono chiusi nella casa di Cinecittà già da quattro mesi. Dopo le proteste, Zorzi si è sentito male.

Dopo la puntata di lunedì 18 gennaio infatti, Tommaso si è visto costretto a correre in bagno a vomitare. Sentendo l'amico in crisi, Zelletta è subito corso da lui per aiutarlo. Dopo essersi ripreso, Zorzi ha poi dovuto affrontare Stefania Orlando, che ha minacciato di lasciare il reality in seguito alle accuse ricevute in una intervista televisiva a Live Non è la D'Urso dall'ex marito Andrea Roncato. Insomma, per i concorrenti, una serata non certo da ricordare.

