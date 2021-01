Amici 2021, Giulia in crisi: "Mi sento ridicola". Sangiovanni la prova a consolare ma lei scoppia a piangere | Video

19 gennaio 2021 a

Momento di crisi per Giulia Stabile, ballerina tra le più amate nella scuola di Amici 2021. La ragazza infatti non si sente bene con se stessa e non si piace. A nulla valgono le parole di consolazione del suo "amico speciale" Sangiovanni. "Sei bella, anche struccata. Non hai bisogno di metterti chissà che", le dice strappandole un timido sorriso.

Ma Giulia è inconsolabile: "Mi sa che ti servono un paio di occhiali", la sua risposta. E la situazione peggiora in sala prove con i ballerini professionisti.

La crisi di Giulia Stabile

Giulia è chiamata a provare una camminata sexy con i tacchi a spillo, ma lei non ce la fa ed esterna il proprio disagio agli insegnanti: "La faccio ma mi vergogno - ha spiegato con le lacrime agli occhi - mi sento ridicola se provo a camminare così".

"Ti devi sentire bella, altrimenti questa coreografia è impossibile da fare bene", le rispondono i docenti.

Tempi duri per Giulia, anche sui social l'affetto per lei è smisurato. "Sei bella", "Sei stupenda non piangere", "Piccola Giulia", "Stupenda così come sei".

I messaggi d'affetto inondano la pagina twitter della trasmissione. Anche questo può essere un motivo in più per rialzare la testa.

