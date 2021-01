Grande Fratello Vip 5, aereo con striscione per Tommaso e Andrea. Zelletta esulta: "Se è così resto qui fino a luglio" | Video

19 gennaio 2021 a

a

a

Le emozioni regalate dai fan dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 per martedì 19 gennaio non sono ancora terminate. Continuano dunque a sorvolare aerei dedicati ai personaggi del reality. Stavolta un aereo è rivolto a Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Tommaso e Andrea allora, senza svegliare Stefania in camera da letto a riposare, raggiungono di corsa l'esterno per leggere il messaggio di incoraggiamento mandato per loro: "TZ.FO.SO.ZEL. per voi fuori è rivoluzione ♡ #TZVIP".

Un aereo per i veterani del Gf Vip 5

I due compagni d'avventura rimangono immediatamente stupiti dalla sorpresa ricevuta e Tommaso esclama: "Anche per Francesco, che bello: voialtri tutti muti adesso", mentre Andrea saltando sopra una delle sdraio del giardino aggiunge: "Posso continuare fino a luglio se è così". Insomma, un episodio che ha risollevato decisamente il morale della truppa all'interno della casa di Cinecittà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.