Amici 2021, Lorella Cuccarini non vuole la Celentano in sala prove Rosa. Alessandra replica: "E' mancanza di rispetto" | Video

Ormai ai ferri corti Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Dopo la diretta di sabato 16 gennaio e la lite su Rosa, la Cuccarini ha inviato una lettera alla produzione, nella quale chiede come "la coreografia di neoclassico per Alessandro e Rosa possa essere seguita solo dai ballerini professionisti".

"Non per mancanza di rispetto agli insegnamenti della Celentano, che io stessa condivido - ha precisato l'ex ballerina di Fantastico - ma per i suoi metodi, soprattutto con Rosa".

Immediata e piccata la replica della nipote di Adriano Celentano: "Lorella afferma che non è mancanza di rispetto, ma di fatto lo è. Il mio modo di insegnare è uguale per tutti. Si tratta di una richiesta che nel mondo della danza sarebbe inaccettabile. Ma stavolta sono pronta a fare un'eccezione - ha sottolineato Alessandra - convinta che la mia assenza sarà inutile per il raggiungimento del mio unico obiettivo: danzare bene".

