E' morto a 65 anni David Richardson, sceneggiatore de I Simpson: fu autore del celebre episodio Homer ama Flanders | Video

19 gennaio 2021

Lo sceneggiatore e produttore statunitense David Richardson, che aveva recentemente concluso la quinta ed ultima stagione della serie tv F is for Family, è morto lunedì 18 gennaio per un’insufficienza cardiaca, come riferisce il sito internet Deadline. Aveva festeggiato il suo 65esimo compleanno la vigilia di Natale; in gioventù era stato malato di un tumore. Richardson aveva iniziato la sua carriera di scrittore di commedie televisive nel 1985, sceneggiando serie come Il cane di papà, Roots, Star Street, Grand e Safe at Home. In seguito ha scritto i soggetti e prodotto tra i tanti telefilm Soul Man - Casa & Chiesa, Malcom e Due uomini e mezzo.

Nel 1993 iniziò a collaborare alla sceneggiatura di I Simpson, il cartone animato creato da Matt Groening con James L. Brooks e Sam Simon e nello stesso periodo Richardson assunse anche il ruolo di produttore.

A lui si deve l’iconico episodio Homer ama Flanders della quinta stagione, in cui Ned regala a Homer un biglietto per un’importante partita di football. Da allora i due diventano amici inseparabili e grazie ai consigli del vicino Homer acquista popolarità al punto da essere visto con occhi diversi dall’intera comunità.

