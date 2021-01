Amici 2021, Sangiovanni primo classificato al televoto: il premio è l'uscita in anteprima del suo inedito Lady

19 gennaio 2021 a

a

a

Dalla sospensione al primo posto in classifica al televoto. Lo stato d'animo di Sangiovanni è dunque passato dall'ansia alla gioia in pochi giorni all'interno della scuola di Amici 2021.

Il cantante del talent, dopo la incomprensione con il suo insegnante Rudy Zerbi, è risultato il primo classificato al televoto della scorsa settimana e per questo il suo inedito Lady uscirà su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di mercoledì 20 gennaio, due giorni prima rispetto a quello dei suoi compagni. Per Sangiovanni dunque un importante attestato di stima da parte del pubblico, grazie a un talento peraltro sempre riconosciuto da tutti i docenti. Oltre alla sua qualità canora, il pubblico di Amici 2021 lo ama anche per la simpatia nata con la ballerina Giulia Stabile, altro concorrente molto apprezzata dai telespettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.