Matrimonio a prima vista Italia 2021, ecco le tre coppie formate dagli esperti: il docureality è su Discovery+

19 gennaio 2021 a

a

a

Matrimonio a prima vista Italia 2021, l'edizione tanto attesa è da oggi, martedì 19 gennaio, disponibile su Discovery+ , piattaforma a pagamento.

Le coppie sono state formate dagli esperti del docureality sulla base delle loro affinità. Una selezione fatta di test e colloqui. Le coppie di sconosciute che sono arrivate all'altare e lì si sono viste per la prima volta per dare vita a un esperimento sociale di quattro settimane, sono quelle di Francesco e Martina, Salvo e Santa e Fabio e Clara. Francesco e Martina sono due trentenni romani amanti dello sport (nozze sul litorale romano per loro). Fabio e Clara sono molto diversi in apparenza con lei appassionata di animali e lui che non ne ha nemmeno uno. Il loro matrimonio è stato celebrato in Franciacorta. Salvatore e Santa hanno fatto invece le nozze a Milano, sono giovanissimi ma hanno girato l'Europa e sono entrambi siciliani. L'avventura ha inizio.

Matrimonio a prima vista 2021, Francesco e Martina sposi a Santa Severa sul litorale romano. Lei: "Darò tutta me stessa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.