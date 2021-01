Amici 2021, Rosa torna in sala prove. Ci sarà ancora la Celentano? Previste ancora tensioni tra Alessandra e la Cuccarini

19 gennaio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento pomeridiano con Amici 2021. Martedì 19 gennaio nel daytime in onda su Canale5 alle 16,10 dovrebbe ritornare in sala prove la ballerina Rosa, magari proprio con Alessandra Celentano. L'insegnante è stata protagonista di un acceso diverbio durante la puntata di sabato 16 gennaio, quando è stata accusata di aver praticato bullismo da Lorella Cuccarini nei confronti della stessa Rosa. E in quel caso anche Maria De Filippi ha preso le parti della Cuccarini e della ballerina professionista Elena D'Amario, che faceva le veci di Lorella positiva al Covid e con la quale la Celentano ha discusso in sala durante le prove di Rosa. Alessandra ha rimandato i chiarimenti ai camerini, lontano dalle telecamere.

Vedremo quale sarà la reazione dell'insegnante al rientro a scuola con Rosa, non proprio la preferita della Celentano (eufemismo). Si attende una settimana di fuoco, anche tra docenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.