Matrimonio a prima vista 2021, Fabio e Clara: nozze in Franciacorta. "Non sono mai uscita con un ragazzo senza capelli"

Fabio e Clara, è questa la seconda coppia di Matrimonio a prima vista 2021 che da oggi, martedì 19 gennaio 2021 è disponibile a pagamento sulla piattaforma Discovery+ .

Lei è bresciana, amante degli animali (in casa ha uno "zoo") ed ha 28 anni. Piange, si commuove davanti alla famiglia prima delle nozze che vengono celebrate in Franciacorta in una location splendida. "Non sono mai uscita con un ragazzo senza capelli", esclama lei la prima volta che lo vede all'altare. Fabio ha 32 anni: "il capello corto le sta bene", commenta riferito alla moglie. Poi legge una promessa di matrimonio che scioglie in lacrime la ragazza.

