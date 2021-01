Stasera in tv 19 gennaio, su Rete4 torna Fuori dal coro: crisi politica e covid al centro della puntata

19 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 19 gennaio, su Rete 4 appuntamento con Fuori dal coro, il programma di attualità, condotto da Mario Giordano. Inizio alle ore 21.25. Il dibattito in Senato e il voto sul governo Conte non saranno gli unici argomenti della puntata. Ancora una volta al centro del programma la crisi economica che sta vivendo il Paese, la gestione dell'emergenza sanitaria e un'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale di Taranto. Annunciata una intervista a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia che ovviamente commenterà l'esito del voto in Senato. Confronto sull'iniziativa "Io Apro 1501" contro le nuove restrizioni del governo, ma parteciperà al programma anche il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri che farà il punto sulla situazione sanitaria. Approfondimenti sugli appalti per le siringhe, sul piano pandemico non aggiornato, sul ritardo della consegna dei vaccini. Come già scritto sarà affrontata la vicenda delle trenta morti sospette di pazienti Covid ricoverati tra settembre e novembre in tende e container all'Ospedale Moscati di Taranto. Tra gli ospiti Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Vittorio Sgarbi.

