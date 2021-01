Stasera in tv 19 gennaio, su Rai 3 torna Cartabianca: la situazione politica al centro del programma di Bianca Berlinguer

19 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 19 gennaio, al centro della puntata di Cartabianca ci sarà ovviamente la situazione politica in Italia. Nel talk condotto da Bianca Berlinguer, ore 21.20 su Rai 3, si farà il punto sulla crisi di governo dopo il voto al Senato e sugli scenari per le prossime settimane, ascoltando le posizioni diverse dei vari schieramenti. Come sempre saranno numerosi e autorevoli gli ospiti in stuio e in collegamento. E naturalmente si parlerà anche dell'emergenza Covid alla luce degli ultimi dati e dei problemi con il vaccino a causa dei ritardi che sono stati annunciati dalla Pfizer. Come sempre gli ospiti saranno annunciati nel tardo pomeriggio.

