Oggi è un altro giorno, torna Serena Bortone su Rai1: Nunzia De Girolamo e Miguel Gobbo Diaz come ospiti

Torna oggi, martedì 19 gennaio 2021, Oggi è un altro giorno su Rai1. Il programma condotto da Serena Bortone ieri non è andato in onda per lasciare spazio al dibattito alla Camera sulla crisi di governo.

Serena Bortone in un post Instagram ha anche aggiornato i telespettatori di Oggi è un altro giorno sulle sue condizioni di salute, dato che, com’è noto da giorni, la settimana scorsa ha scoperto di essere positiva al covid. “Sto bene. Vi mando un bacio” ha scritto infatti nel post del rporpio account, ironizzando poi: “Vi saluto con le mie letture e con i miei gatti!”.

Ospiti della puntata di oggi saranno Nunzia De Girolamo e Miguel Gobbo Diaz.

