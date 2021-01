7Cervelli, Okkupèto: nuova puntata con il meglio degli scherzi di Luca e Fabrizio

19 gennaio 2021 a

In onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 20 gennaio, la prossima puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli. Come sempre, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell'Umbria.

Sarà una puntata speciale durante la quale verrà proposta una sintesi dei primi dieci appuntamenti e degli scherzi più divertenti secondo la classifica del Corriere dell’Umbria. Insomma, una puntata da 10 e lode!

Tra gli scherzi più apprezzati: un abbonamento vitalizio revocato all’improvviso; Giancarlo Pacini e le richieste osé di un ricco sponsor; lo scherzo del fotovoltaico; una cospicua fornitura di vino offerta ad un prete in cambio di un favore; la vela della pubblicità bruciata alla rotonda di Collestrada.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354.

