Festival di Sanremo, è ufficiale: si farà dal 2 al 6 marzo. La Rai lavora per consentire la presenza del pubblico all'Ariston

E' ufficiale: il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo. E' stata la Rai a confermare le date. La televisione di Stato sta cercando di lavorare per la presenza del pubblico all'interno dell'Ariston. La decisione è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai e tutte le strutture coinvolte nell'organizzazione della kermesse della canzone italiana, incontro a cui ovviamente ha partecipato anche il direttore artistico Amadeus. Era presente anche l'amministratore delegato Fabrizio Salini. E' stato affrontato il tema del Protocollo sanitario e organizzativo che dovrà essere sottoposto alle autorità competenti. L'obiettivo è quelli di avere il pubblico in teatro.

