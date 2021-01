Uomini e Donne, Roberta e Riccardo complici e Giancarlo stringe con Aurora

19 gennaio 2021 a

a

a

Va in onda oggi, martedì 19 gennaio 2021, il secondo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 comincia alle 14.45 condotto come sempre da Maria De Filippi e gli spoiler danno una puntata ricca di colpi di scena.

Trono over, secondo Il vicolo delle news, Giancarlo che sta frequentando Alessandra continua a sentire pure Aurora Tropea, anche se per lui è solo amicizia mentre per la dama no. Alessandra farà dei passi indietro.

Eccoci a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, coppia molto attesa. La dama ammette la complicità con Riccardo dopo l'allontanamento dovuto alla presenza in studio Ida Platano. Se sarà solo amicizia o ci sarà attrazione, lo vedremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.