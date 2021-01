Grande Fratello Vip 5, mistero sulla data di fine programma. Signorini annuncia che andrà avanti oltre il previsto. Concorrenti affranti

19 gennaio 2021 a

Quando finirà il Grande Fratello Vip 5? Nella puntata di ieri sera, lunedì 18 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che l'edizione del reality show di Canale 5 sarà ulteriormente allungata e non terminerà nella prima settimana di febbraio, come sembrava essere stato deciso. Affranti gli ospiti della casa, in particolare quelli rinchiusi all'interno ormai da oltre 120 giorni, ben quattro mesi. Signorini non ha comunicato la data ufficiale della fine dello show, ma ha assicurato che il vincitore verrà decretato ufficialmente entro il mese di febbraio. Probabilmente il programma terminerà nella terza settimana. Negli ultimi giorni era circolata addirittura l'ipotesi che andasse avanti sino ad aprile: il conduttore ha smentito ufficialmente.

