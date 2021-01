Grande Fratello Vip 5, Cecilia sbotta: "Tradita da Maria Teresa. Le ho confidato anche dell'anoressia"

18 gennaio 2021 a

Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti sbotta contro Maria Teresa Ruta dopo la nomination. "Mi sono sentita tradita. Mi ero confidata con te, parlando dei miei problemi con il cibo e dell'anoressia, poi mi hai nominata dicendo che non eravamo mai entrate in confidenza". Duro lo sfogo di Cecilia: "Una persona che ha 60 anni non si comporta così, io mi sono aperta". Alfonso Signorini ha poi smorzato la polemica: "Non sentirti male Cecilia, sei stata sincera e sei una persona vera. Non sentirti esposta o vulnerabile se ti sei aperta per parlare dei problemi che hai avuto". La Ruta, invece, si è difesa dicendo che questa confidenza non c'entrava nulla con i motivi alla base della nomination.

