L'Eredità, Agnese si conferma campionessa ma alla ghigliottina cade sulla tenda

L'Eredità, nella puntata di lunedì 18 gennaio Agnese Ortona si conferma campionessa, dopo un errore nell'ultima manche di Claudio. Prima puntata della settimana per il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Buono il percorso alla ghigliottina della concorrente, rimasta con un montepremi di 37.500 euro al cospetto di cinque parole: abbassare, spiaggia, esterno, rullo e rossa. Dopo il minuto di tempo a disposizione, Agnese ha puntato sulla parola "guardia", anche se ha detto di essere stata piuttosto incerta, in quanto aveva altri termini a cui aveva pensato. E infatti non ha indovinato la parola decisiva, che era invece tenda.

