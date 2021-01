Zenga, il figlio Nicolò a Pomeriggio5 contro Hoara Borselli: "Non conosce 20 anni di storia, insinuazioni pesanti su nostra madre" | Video

18 gennaio 2021 a

Nicolò Zenga, fratello di Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha voluto inviare un messaggio scritto a Pomeriggio5, dopo l'intervento di Hoara Borselli, ex compagna di Walter, nella puntata di domenica 17 gennaio di Live Non è la D'Urso. Il messaggio è stato letto appunto durante la diretta di lunedì 18.

"Stiamo parlando di un periodo breve, visto che la signora Borselli è stata con nostro padre per 6 anni, dai 3 ai 9 di Andrea e dai 6 ai 12 di Nicolò. Quindi ci sono altri 20 anni di storia di cui lei non è a conoscenza - ha sottolineato - è stato insinuato che nostra madre Roberta Termali abbia ostacolato il nostro rapporto con papà, quando in realtà lei è stata la prima a spingerci più tempo possibile con lui e chiudere un occhio sulle sue mancanze". La lettera poi si conclude così: "Non c'è nessun rancore da parte nostra - le parole di Nicolò - solo rassegnazione. E questa non è che passa dopo i 15 anni come ha detto lei".

