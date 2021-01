Quarta Repubblica, speciale sulla crisi politica: diretta durante il voto del Senato

19 gennaio 2021 a

Uno Speciale Quarta Repubblica andrà in onda su Rete 4 oggi pomeriggio (martedì 19 gennaio) a partire dalle ore 15.30, fino alle 18.55. Al centro del programma, condotto come sempre da Nicola Porro, ci sarà ovviamente la situazione politica italiana, in considerazione del voto decisivo al Senato sul premier Giuseppe Conte e il suo governo. La trasmissione seguirà in diretta le ultime fasi del confronto e il successivo voto di fiducia. Annunciata l'analisi minuto per minuto dell'evoluzione della crisi politica. Numerosi gli ospiti in studio e i collegamenti con Palazzo Madama. Al termine del programma, l'appuntamento quotidiano con l'edizione del Tg4 a partire dalle ore 19.

