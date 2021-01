Andrea Griminelli, l'amore con Rosanna e la grande amicizia con Sting

18 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 18 gennaio, tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro, ci sarà anche Andrea Griminelli, considerato uno dei più grandi flautisti italiani. Classe 1959, è nato a Correggio, la stessa città di Ligabue. A dieci anni ha iniziato a studiare e nel corso della vita la sua carriera artistica lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. L'inizio della collaborazione con Luciano Pavarotti ha reso ancora più importante la sua carriera. Tra i lavori straordinari Andrea Griminelli’s Cinema Italiano: A New Interpretation of Italian Film Music, album straordinario con le musiche riarrangiate di Bacalov e Ennio Morricone, interpretate insieme ad artisti del calibro di Sting, Luciano Pavarotti e Lucio Dalla. Nella vita privata è sposato con Rosanna Redondo dal 2008. Lei è una ex modella, stilista, conduttrice e ingegnere colombiana. Insieme hanno dato alla luce Sofia e Alessia. Sting fu testimone di nozze così come Paolo Barilla.

