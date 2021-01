Claudio Sorrentino, il campione de L'Eredità che ha conquistato la sua Zagarolo: complimenti da sindaco e giunta

18 gennaio 2021 a

Claudio Sorrentino inizia a essere ormai un veterano de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni alle 18,45. Nella sua esperienza nella trasmissione, l'operaio con la passione del rock si è già assicurato oltre 146.000 euro, frutto di tre successi al gioco finale della Ghigliottina.

Un bottino importante; giusto per citare un esempio, il supercampione Massimo Cannoletta ha ottenuto 280.000 euro in 51 puntate. Insomma, se la media continua a essere questa, per Claudio si prospettano davvero grosse vincite. Intanto il campione di Zagarolo sta diventando sempre più popolare nella sua città, tanto che pure il sindaco e tutta la giunta gli ha riservato i più sentiti complimenti.

