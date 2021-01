Tg2 Post sulla crisi di governo, ospiti Salvini e Renzi

18 gennaio 2021 a

Sono Matteo Salvini e Matteo Renzi gli ospiti principali della puntata di lunedì 18 gennaio di Tg2 Post, in onda su Rai 2 in prima serata, a partire dalle ore 21. La trasmissione è dedicata alla crisi di governo e con Manuela Moreno ci saranno anche il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, Carlo Calenda di Azione e il capogruppo Cinque Stelle alla camera Davide Crippa. In studio anche il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, che parteciperà al dibattito con altre tre figure di spicco del giornalismo italiano: Maurizio Molinari direttore di Repubblica, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e Fabio Tamburini direttore del Sole 24 Ore.

