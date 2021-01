Amici 2021, Sangiovanni protagonista: canta il brano che gli è costato la sospensione da Rudy Zerbi

18 gennaio 2021 a

Giornata importante per Sangiovanni ad Amici 2021, per quanto riguarda la puntata che andrà in onda lunedì 18 gennaio su Italia1 alle 19. Il cantante si è infatti esibito per la seconda volta, in un brano che la scorsa settimana gli era costata la sospensione della maglia da parte dell'insegnante Rudy Zerbi per un'incomprensione con gli addetti ai lavori sui cori.

Amici 2021, Sangiovanni a rischio eliminazione: ma nella scuola c'è Giulia pronta ad abbracciarlo

Non si conosce l'esito dell'esibizione, anche se Rudy è sempre convinto del talento del rapper. Intanto secondo le preferenze del pubblico, durante la diretta di sabato 16 gennaio, Sangiovanni è risultato il più votato e per questo vedrà pubblicato il suo pezzo due giorni prima rispetto agli altri.

