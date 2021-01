L'Eredità, il giovane Gabriele e l'amore per la sorella Asia: "E' carina ed è sempre con me". La reazione di Insinna

18 gennaio 2021 a

"Mia sorella è sempre lì, per me. E' più piccola e si chiama Asia". Queste le parole di Gabriele, il giovane concorrente de L'Eredità, che testimoniano il suo grande legame con la sorella. Gabriele ha conquistato già il titolo di campione del quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna, ma non è ancora riuscito ad aggiudicarsi il bottino della Ghigliottina.

L'Eredità, il giovane Gabriele torna campione: ma alla Ghigliottina non mostra la Dote

Nel corso di una delle puntate in cui Gabriele si è presentato al gioco finale, ha messo in scena una simpatica gag con lo stesso conduttore, partendo proprio dalla domanda di Insinna: "Hai sorelle?". Da lì la risposta del concorrente: "Eh sì, è carina", ha precisato. Insinna, salutandola, ha continuato nella spiegazione della Ghigliottina, accostando l'indizio Vestito con la risposta esatta Bambola, per poi concludere: "Da questo momento Asia fa parte della famiglia de L'Eredità".

