Agnese Ortone, la campionessa con il diploma da restauratrice: suona pianoforte e dirige un coro parrocchiale

Una concorrente agguerrita si sta facendo strada a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Agnese Ortone, romana alla prima presenza nel quiz show amatissimo dal pubblico. La donna è impiegata in uno studio di amministrazione di condomini e in occasione della sua prima apparizione ha raccontato di avere anche un diploma da restauratrice, suona pianoforte e dirige un coro parrocchiale.

L'Eredità, Agnese torna campionessa e sfiora l'impresa alla Ghigliottina: ma non entra in Riunione

Nel gioco finale della Ghigliottina, si è già aggiudicata 22.500 euro, grazie al termine Stadio, la chiave per le parole Primo, Deserto, Domiziano, Domenica e Maradona. Agnese poi si è confermata altre due volte campionessa, ma senza vincere il bottino della Ghigliottina.

