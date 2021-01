Musica, il video di "Pezzo di cuore" di Emma Marrone e Alessandra Amoroso

18 gennaio 2021 a

a

a

E' online il video di "Pezzo di cuore", duetto tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Il brano musicale è stato realizzato tra due delle voci femminili più seguite del panorama musicale italiano: il video, girato dai bendo, è stato prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella e da oggi è disponibile in radio e in digitale e il 29 gennaio uscirà in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia. "Pezzo di cuore" è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stesse.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.