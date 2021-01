Mina Settembre, le anticipazioni: il rapporto con Domenico vicino alla svolta. Irene preoccupata per il figlio Gianluca

18 gennaio 2021 a

Torna anche lunedì 18 gennaio l'appuntamento su Rai1 con Mina Settembre, a partire dalle 21,20. Protagonista assoluta Serena Rossi, insieme a Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino e Giorgio Pasotti. Nel primo episodio in onda lunedì, intitolato Il pappice e la noce, cresce l'imbarazzo tra Mina e Domenico al lavoro. Il loro rapporto potrebbe essere ad un punto di svolta, ma il consultorio e i problemi delle persone vengono prima di tutto. Mina riceva la visita di un docente preoccupato per un suo allievo finito in un giro molto pericoloso.

Nella seconda parte, nell'episodio dal titolo Ansia da prestazione, il figlio di Irene, Gianluca, ha un problema e chiede aiuto alla sua grande amica Mina. Ha 16 anni e si è innamorato di una ragazza molto più grande che frequenta un ambiente che alla madre non piace. Irene è preoccupata che il figlio consumi stupefacenti. Appuntamento da non perdere su Rai1 dalle 21,20.

