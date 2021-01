Uomini e donne, Tina umilia Gemma con un bigliettino: "Chi prende le buche a Capodanno le prende tutto l'anno" | Video

18 gennaio 2021 a

Ancora schermaglie tra Gemma Galgani e Tina Cipollari durante Uomini e donne, la trasmissione di Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 e condotta da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio, Gemma ha trovato nel suo camerino un bigliettino lasciato dalla sua rivale, che le ricordava la serataccia vissuta a Capodanno, quando è stata lasciata da Maurizio. "Chi prende le buche a Capodanno, le prende tutto l'anno", ha scritto la Cipollari.

"Ho trascorso il Capodanno da sola. Lui mi ha confessato che quando mi ha chiuso il telefono in faccia era con una donna e mi ha detto di voler chiudere con me" ha spiegato la stessa Gemma. La reazione invece alla vista del bigliettino scritto da Tina è stata rabbiosa: la Galgani lo ha strappato e calpestato. Di contro Tina ha commentato: "Che maleducata". Le scintille non finiranno di certo qui.

