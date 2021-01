Grande Fratello Vip 5, quattro donne in nomination: stasera l'eliminazione e l'annuncio del primo finalista

18 gennaio 2021 a

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canale5. Lunedì 18 gennaio dalle 21,30 infatti ci sarà una nuova puntata, condotta da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della diretta, dalla storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai litigi che i due hanno avuto, rispettivamente con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Argomenti che ovviamente saranno sviluppati in puntata. Il clou avverrà poi con l'eliminazione: in nomination ci sono Carlotta Dell'Isola, Dayane Mello, Stefania Orlando e Cecilia Capriotti. Per una di loro il Grande Fratello Vip si concluderà.

Infine una sorpresa: Alfonso Signorini dovrebbe annunciare il primo finalista di questa edizione, al termine di una sfida al televoto durante la diretta. Non sono da escludere tuttavia ulteriori colpi di scena. Appuntamento quindi da non perdere dalle 21,30 circa su Canale5. Ospite della puntata il comico Andrea Pucci.

