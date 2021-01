Enrico Ruggeri, arriva L'America Canzone per Chico Forti: l'incontro con lo zio del velista e produttore tv

18 gennaio 2021 a

a

a

Esce martedì 19 gennaio, in radio e in digitale, L’America (Canzone per Chico Forti), il nuovo brano di Enrico Ruggeri, dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo. Lunedì 18 il cantante sarà ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica (in prima serata su Rete4), dove presenterà in anteprima il brano con il relativo video. Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente.

Chico Forti, lo zio: "Processo manipolato". La mamma: "Non riesco a parlare". Il produttore in carcere informato del ritorno in Italia

Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida. Proprio questi ultimi sviluppi hanno spinto Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuta per il nipote.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.