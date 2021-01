Beautiful, Hope ha un piano segreto per riavere Douglas e vuole ingannare Thomas. Ridge gela Shauna

18 gennaio 2021 a

Torna l'appuntamento con Beautiful, in onda su Canale5 dalle 13,45. Nella puntata di lunedì 18 gennaio, Hope sa che l’ossessione di Thomas per lei lo rende vulnerabile e intende sfruttarla. E così la Logan ha un piano per riavere con sé Douglas: assecondare Thomas all'insaputa di Liam. Per funzionare infatti il piano dovrà restare segreto a tutti. Ridge dice a Shauna di aver bisogno di lei come amica, non come amante.

Intanto lo stesso Thomas apprende di poter aver causato il colpo finale al matrimonio di Ridge. Shauna confessa a Quinn che Ridge l’ha baciata e che con Brooke il matrimonio pare essere finito.

