Ascolti tv domenica 17 gennaio, trionfo di Mina Settembre: sfiorati i 6 milioni di spettatori nella serata di Inter-Juventus

Serena Rossi esulta per l'ottimo esordio per Mina Settembre. La prima puntata della fiction di Rai1 è stata vista da 5.836.000 spettatori con il 22.6% di share. In una serata caratterizzata anche dalla diretta sui canali Sky di Inter-Juventus (vista complessivamente sulla piattaforma da 2.902.000 spettatori pari al 10.5% di share), al secondo posto degli ascolti sul digitale terrestre si piazza Che tempo che fa su Rai3, con 2.243.000 spettatori e l’8.1% di share (a seguire Che tempo che fa Il Tavolo ha ottenuto 1.365.000 spettatori e il 7.3% di share).

Terzo posto, su Canale5, per Live Non è la D’Urso con 1.995.000 spettatori con l’11% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Non è l’Arena su La7 (1.544.000 spettatori, share 5.6%, nella prima parte, e 889.000 spettatori, share 6.2%, nella seconda parte); I fantastici 4 su Italia1 (1.319.000 spettatori, share 5%), 9-1-1 di Rai2 (1.217.000 spettatori, share 4.4%), Il piccolo lord su Rete4 (1.097.000 spettatori, share 4.5%), Family Food Fight su Tv8 (343.000 spettatori, share 1.3%), la finale di Supercoppa di Spagna Barcellona-Athletic Bilbao sul Nove (336.000 spettatori, share 1.3%).

