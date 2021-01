Uomini e donne, Davide ancora incerto: Chiara e Beatrice perdono la pazienza | Foto

18 gennaio 2021 a

Momento difficile per Davide Donadei a Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di lunedì 18 gennaio infatti il tronista si mostrerà sempre più incerto relativamente alla scelta da fare.

E Chiara (come dimostra l'ultimo post su Instagram) e Beatrice, le sue corteggiatrici, sono sempre più indispettite e da questo tentennamento, tanto che quando Maria De Filippi chiederà allo stesso Davide verso quale delle sue ragazze sia più orientato, le due donne preferiranno non conoscere la risposta. Insomma, l'indecisione di Donadei potrebbe portarlo a ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

