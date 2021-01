Uomini e donne, Riccardo cambia idea e non vuole conoscere altre ragazze: i fan sognano il ritorno con Roberta | Foto

18 gennaio 2021 a

Quella che si appresta a iniziare è una settimana ricca di colpi di scena a Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 14,45. Al centro della scena la storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due, nelle puntate precedenti, avevano deciso di concludere la loro conoscenza. Il cavaliere infatti sembrava non intenzionato a concedere l'esclusiva richiesta dalla corteggiatrice, che così aveva deciso di troncare. Ma nelle ultime ore Riccardo pare aver cambiato idea, visto che non sarebbe più propenso a conoscere altre ragazze venute per lui.

E così la porta per Roberta Di Padua sembra di nuovo schiudersi. Staremo a vedere. Su Instagram, d'altronde, Roberta non ha mai escluso di voltarsi indietro.

E d'altra parte Riccardo ha rivendicato quasi con orgoglio gli sbagli fatti nel corso della sua permanenza nel programma.

