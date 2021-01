Grande Fratello Vip 5, Dayane attacca Pierpaolo: "Ti sei fatto conoscere solo per le donne". Lui replica: "Invidiosa" | Video

18 gennaio 2021 a

Clima di tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, in attesa della diretta di lunedì 18 gennaio su Canale5 condotta da Alfonso Signorini. Protagonisti Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli: tutto è partito da un gioco innocuo proposto da Tommaso Zorzi che in maniera divertente si è rivolto a Dayane domandandole chi tra gli inquilini non meriti di arrivare in finale. "Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata", ha commentato la brasiliana senza mezzi termini. Da qui la replica dell'ex Velino: "Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza - ha sottolineato - piuttosto che sparare cattiverie me ne sto zitto". Interviene anche Giulia Salemi: "Quindi mi vuoi fuori?", domanda provocatoria a Dayane. E la Mello non si fa pregare: "Sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi - ha ribadito -. Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo".

Duro scontro tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli

Dayane è incontenibile: "Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innamorata di te - ha detto -. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo". Pretelli a questo punto replica a tono: "Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta - ha accusato -. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare".

