Salta Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su Rai1 la diretta dalla Camera sulla crisi di Governo

Serena Bortone con la sua trasmissione pomeridiana di Rai1, Oggi è un altro giorno, non andrà in onda lunedì 18 gennaio. Il motivo? Rai1 infatti ha deciso di seguire da vicino l'evoluzione della crisi di governo e trasmetterà dalle 14 in diretta il dibattito alla Camera dei deputati sulla fiducia richiesta dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Oggi è un altro giorno tornerà martedì 18, sempre alle 14 su Rai1.

La Bortone nei giorni scorsi ha ringraziato anche il pubblico per aver seguito il programma, che ha superato il 12% di share, tenendo davanti alla tv 1.766.000 spettatori: "Prima del mio Covid sfioravamo il 14 di share - ha scritto la conduttrice su twitter -. Seguire un programma con una conduttrice che intervista via web non è il massimo, quindi davvero grazie di esserci anche così".

