Walter Zenga, Hoara Borselli a Live Non è la D'Urso difende l'ex compagno: "Non vedeva l'ora di stare con i figli" | Video

Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, con il quale ha avuto una relazione durata sei anni, è intervenuta domenica 17 gennaio nel corso della puntata di Live Non è la D'Urso, in onda su Canale5. Hoara ha difeso l'ex portiere di Inter e Nazionale dopo le accuse del figlio Andrea dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Qui appunto il concorrente del reality ha criticato Zenga senior per la mancata presenza in questi anni, soprattutto dopo la separazione dalla madre di Andrea, Roberta Termali. "Non vedeva l'ora di incontrarli quando stava con me - ha commentato Hoara - anzi. Voleva dedicargli anche più tempo". Ora invece il grande gelo tra Andrea e Walter Zenga.

