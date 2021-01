Che tempo che fa, Luciana Littizzetto legge lettera ai ristoratori con Carlo Cracco: "Ci mancate"

17 gennaio 2021 a

Luciana Littizzetto legge una lettera ai ristoratori costretti alla chiusura per le norme anti Covid: "Ci mancate". Lucianina ha dedicato il suo spazio a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3 il 17 gennaio, ai titolari dei ristoranti. Insieme a Carlo Cracco, collegata da Matera, ha letto un commovente e divertente messaggio: "Ristoratori tornate a ristorarci. Ci mancate. Ci mancano i vostri tavolini traballanti, che poi viene il cameriere e mette sotto al zampa la cartolina piegata in 4 cosi che la zampa che ballava non balla più, ma ballano le altre 3. Ci manca quando diciamo 'Che dolce c'è?' e voi fate l’elenco e noi alla fine diciamo: ma no, io niente dolce sono a dieta”

