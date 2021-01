Mauro Bellugi, il dramma delle gambe amputate per il Covid a Live Non è la D'Urso: "Urlava per il dolore" | Video

17 gennaio 2021 a

Il dramma di Mauro Bellugi durante la puntata di Live Non è la D'Urso di domenica 17 gennaio. In studio da Barbara D'Urso la moglie Loredana (Lory) e la figlia Giada, che hanno raccontato il calvario dell'ex giocatore dell'Inter e della Nazionale, il quale si è visto amputare entrambe le gambe per alcune complicazioni dovute al Covid.

"Tutto è iniziato quando aveva tanto male alle gambe, ma non era la prima volta e quindi non gli ho dato più di tanto peso - ha rivelato la moglie Loredana - lui però è uno che sopporta molto il dolore e sinceramente quando l'ho sentito addirittura urlare ho avuto paura". Da lì il peggioramento e l'amputazione delle gambe. Ora però Bellugi è di nuovo pronto a lottare.

