Non è l'arena, Corona contro Di Mare: "E' come giuda. E non deve darmi dell'alcolizzato"

"Io ho subito chiesto scusa a Bianca Berlinguer, perché lo dovevo alla mia coscienza". Lo ha detto Mauro Corona, alpinista e scrittore, durante Non è l'Arena, il talk condotto su La7 da Massimo Giletti. Corona ha parlato dell'episodio che gli è costato l'esclusione da Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. In quell'occasione l'alpinista perse la pazienza e diede della gallina a Berlinguer. Lei sarebbe disposta ad accoglierlo di nuovo nel programma, ma secondo Corona è Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ad essere contrario. Corona legge una lettera che gli ha scritto lo stesso Di Mare e poi lo etichetta "E' come giuda e non deve dire che sono un alcolizzato, sono diversi mesi che non tocco più alcol".

