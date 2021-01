Che tempo che fa, Ornella Vanoni duetta con Virginia Raffaele. Il nuovo disco | Video

17 gennaio 2021 a

Ornella Vanoni protagonista domenica 17 gennaio della puntata di Che Tempo che fa la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai3. La cantante milanese ha presentato il suo nuovo disco - "Unica" - prodotto da Mauro Pagani e nel quale collabora con artisti come Gabbani, Carmen Consoli, Fabio Ilacqua e Virginia Raffaele. E proprio l'imitatrice è intervenuta con lei in studio. "Pe me è una maestra di vita. Essere nel disco di Ornella è una cosa bellissima. E' un grande onore", ha detto.

Ornella Vanoni ha parlato delle sue esperienze musicali. "Ricordo con piacere il periodo che ho collaborato con i grandi del Jazz come Herbie Hancock o George Benson. Mi è piaciuto sempre esplorare le frontiere della musica"

